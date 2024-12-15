24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Kerem Görsev Trio" sahne aldı
Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, caz grubu "Kerem Görsev Trio" sanatseverlerle buluştu.
Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, caz grubu "Kerem Görsev Trio" sanatseverlerle buluştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival kapsamında caz müziğinin sevilen gruplarından "Kerem Görsev Trio" sahne aldı.
Konserde 22 albümünden derlediği eserleri dinleyicilerle buluşturan Görsev'e kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti.
Görsev, bestelerinin çıkış hikayelerini de seyircilere anlattı.
Konserin sonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kerem Görsev, Volkan Hürsever ve Ferit Odman'a plaket ve çiçek verdi.
Klasik müzik ve cazın sevilen isimlerinin sahne alacağı festival, 20 Aralık'a kadar sürecek.
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