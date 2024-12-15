24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Kerem Görsev Trio" sahne aldı

Klasik müzik ve cazın sevilen isimlerinin sahne alacağı festival, 20 Aralık'a kadar sürecek.

Konserin sonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kerem Görsev, Volkan Hürsever ve Ferit Odman'a plaket ve çiçek verdi.

Konserde 22 albümünden derlediği eserleri dinleyicilerle buluşturan Görsev'e kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti.

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