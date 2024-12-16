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        Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:22
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        Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma çalışmasıyla başladı.

        Antrenman, top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, Gain Park Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

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        Galeri

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