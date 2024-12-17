Serik'te evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde evin banyosunda çıkan yanın büyümeden söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde evin banyosunda çıkan yanın büyümeden söndürüldü.
Yeni Mahalle'de K.O'ya ait 3 katlı apartmanın 3. katında elektrikli şofbenin alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi evde bulunan kadının yaptığı yangın, 2 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangında evin banyo bölümünde hasar oluştu.
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