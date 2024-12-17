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        Serik'te evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde evin banyosunda çıkan yanın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:46 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:46
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        Serik'te evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde evin banyosunda çıkan yanın büyümeden söndürüldü.

        Yeni Mahalle'de K.O'ya ait 3 katlı apartmanın 3. katında elektrikli şofbenin alev alması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleyi evde bulunan kadının yaptığı yangın, 2 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

        Yangında evin banyo bölümünde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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