Antalya'da tamir atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kısa sürede çevredeki araçlara ve dükkanlara sıçrayan yangına müdahale eden ekipler, içeride Doğan Diken'in (24) cansız bedenine ulaştı.

Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde bulunan araç tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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