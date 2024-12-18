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        Antalya'da tamir atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Aksu ilçesinde tamir atölyesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 01:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 01:21
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        Antalya'da tamir atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde tamir atölyesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde bulunan araç tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede çevredeki araçlara ve dükkanlara sıçrayan yangına müdahale eden ekipler, içeride Doğan Diken'in (24) cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze, otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu itfaiye ekiplerince söndürülen yangında atölye ve 3 araçta maddi hasar oluştu.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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