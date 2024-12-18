Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Antalya'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiden 700 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alan zanlı, 100 bin avro daha almaya gelince yakalanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polise başvuran E.Ç, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin yönlendirmeleri sonucu 700 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını ikametine gelen ve kendisini "başkomiser Emre" olarak tanıtan kişiye verdiğini söyledi.