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        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İmir, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi:

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Baas rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan geçici hükümetin mezhep, meşrep, herhangi bir etnik yapıya vurgu yapmayan kapsayıcı mesajlar verdiğini belirterek, bu anlayışın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:48
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        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İmir, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi:
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        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Baas rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan geçici hükümetin mezhep, meşrep, herhangi bir etnik yapıya vurgu yapmayan kapsayıcı mesajlar verdiğini belirterek, bu anlayışın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

        İmir, Antalya'da basın kuruluşlarını ziyareti kapsamında AA Antalya Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti.

        Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan İmir, Suriye'de son 13 yıldır büyük bir zulmün yaşandığını, dramatik sahnelere şahit olunduğunu söyledi.

        Suriye halkının kendi topraklarını terk etmek zorunda kaldığını dile getiren İmir, deniz kenarlarında Suriyeli cesetlerin görüldüğünü, insanlık adına utanç verici olayların yaşandığını belirtti.

        Baas rejiminin, Suriye halkının mücadelesiyle yıkıldığını vurgulayan İmir, "Suriye halkının zulümden kurtulması, kendi topraklarına geri dönebilmeleri için bir zeminin oluşması oldukça sevindirici. Bu halkın devriminin neticesinde oluşan geçici hükümetin mezhep, meşrep, herhangi bir etnik yapıya vurgu yapmadan kapsayıcı verdiği mesajlar da önemli. Bu anlayışın devam etmesini savunuyoruz. Suriye'nin geleceğinin bu şekilde şekillenmesinden yanayız." diye konuştu.

        İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarınına kabul edilemez olduğunu vurgulayan İmir, "Siyonist işgal rejiminin Suriye'de bir toprak parçasına işgal etmesine asla izin verilmemeli. Suriye ile komşu ülkelerin de bu işgale itiraz etmesi gerekiyor." dedi.

        İmir, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nin Suriye'deki Baas rejiminin cezaevlerindeki mahkumlara, esirlere yönelik insanlık adına utanç verici davranışlarını yansıttığını ve her gün sayısız acı hikayeler duyduklarını ifade etti.

        Sednaya Hapishanesi'ndekilerin bir benzerini İsrail'in Filistinlilere yaşattığını belirten İmir, bu duruma sessiz kalınmasının da kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

        Genel Başkan Yardımcısı İmir'e ziyaretinde HÜDA PAR Antalya İl Başkanı Şerif Durmaz ile diğer parti yöneticileri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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