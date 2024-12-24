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        Antalya'da hortumun seraya zarar vermesi kameraya yansıdı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortumun seraya zarar vermesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:45
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        Antalya'da hortumun seraya zarar vermesi kameraya yansıdı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortumun seraya zarar vermesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, AA muhabirine, Örenşehir Mahallesi'nde 21 Aralık'ta oluşan hortum nedeniyle 100 dönüm seranın zarar gördüğünü söyledi.

        Aksaz ve Yukarı Işıklar mahallelerindeki bazı seraları da su bastığını belirten Metin, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Bölgede bugün de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sahaya çıkıp tespit yapamadık." dedi.

        Örenşehir Mahallesi'ndeki serası hortum nedeniyle zarar gören İsmail Şimşek, 25 dönüm muz serasının tamamının çöktüğünü ifade etti.

        Hortumdan yaklaşık 15 dakika önce serada işçilerinin çalıştığını anlatan Şimşek, "Hava kötü olunca işçilere izin vermiştik. Allah'tan onlara bir zarar gelmedi. Tam muzların hasat zamanıydı. Bir kilo muzu hasat edemeden hepsi çöp oldu. Yaklaşık zararım 35 milyon lira. Hortum sadece benim değil, komşularımın serasına da zarar verdi. Burada seraları yeniden ayağa kaldırmak için yetkililerden destek istiyoruz." diye konuştu.

        Hortumun, İsmail Şimşek'in muz serasına zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, seranın hortumun etkisiyle tamamen çökmesi yer alıyor.

        İlçede 21 Aralık'ta yaklaşık 2 saatte metrekareye 106 kilogram yağış düşmüş, 400'ün üzerinde ev ve iş yerini su basmıştı. Yapılan incelemede, ev ve iş yerlerinde 13 milyon liradan fazla zararın olduğu belirlenmişti. İlçede su baskınları nedeniyle 2 kişi yaralanmış, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan 236 kişi kurtarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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