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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:05 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:14
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki ve sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Avsallar Mahallesi'nde belirlenen adresler ve araçlarda arama yaptı.

        Aramada 627 şişe kaçak içki, 95 paket kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 86 sigara kiti, 33 takviye içerikli çikolata ve 131 kaçak puro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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