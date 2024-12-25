Antalya'da falezden otomobil düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerden otomobilin düştüğü ihbarı üzerine karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerden otomobilin düştüğü ihbarı üzerine karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar denizden çalışma yürütürken, ipli sistem yardımıyla falezlerden denize inen ekipler de otomobile ulaşmaya çalışıyor.
İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi, bilgi aldı.
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