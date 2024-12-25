Antalya'da falezden otomobil düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi, bilgi aldı.

Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri sevk edildi.

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