Muratpaşa Belediyesi squash takımı sporcuları İstanbul'dan başarılarla döndü

Muratpaşa Belediyesi squash takımı sporcuları, İpeksu Dolma ve Levent Canbeyli, A Milli Takım seçme kadrosuna girme başarısını gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, squash takımı, İstanbul'da düzenlenen turnuvadan derecelerle döndü. 19 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde İpeksu Dolma dördüncülük elde ederken, 51 sporcunun yarıştığı erkekler kategorisinde Levent Canbeyli beşinci oldu. Her iki sporcu da bu sonuçlarla A Milli Takım seçme kadrosuna girmeye hak kazandı.

Turnuvada, Muratpaşa Belediyesinin genç milli adaylarından Gözde Ata kadınlar kategorisinde altıncı, Ferruh Dinçer ise erkekler kategorisinde onuncu sırada yer alarak, adlarını ilk 10'a yazdırdı. 16'ncı yüzyılda ortaya çıkan, raket ve topla oynanan, bireysel dayanıklılık ve refleks gelişimini destekleyen bir spor dalı olan squash, ilk kez 2028 için Los Angeles Olimpiyatları'na dahil edildi.