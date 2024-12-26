Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada iki arkadaşından birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada iki arkadaşından birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Deniz Teker katıldı, taraf avukatları ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.
Söz verilen sanık, maktul Abdullah Çabuk ve diğer arkadaşı Hamit Körpınar ile gittikleri Mazıdağı mevkisinde yaklaşık 3 saat alkol aldıklarını söyledi.
Hamit Körpınar'ın kendisine küfretmesi nedeniyle kavganın çıktığını öne süren sanık, şöyle devam etti:
"Araçtan bıçak alan Hamit, hızla benim bulunduğum yöne doğru geldi. O esnada Abdullah benim boynumdan tutmuştu. Hamit'in bıçağı savurduğu esnada kendimi yana çektim. Bıçak Abdullah'a isabet etti. Hamit'i yumruk atarak yere düşürdüm ve bıçağı elinden aldım. Yerden kalkan Hamit'i bıçakla kolundan yaraladım."
Müşteki Hamit Körpınar ise sanığa küfür etmediğini savunarak, Deniz Teker'in önce kendisini daha sonra Abdullah Çabuk'u bıçakla yaraladığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Antalya'da 17 Eylül 2024'te Abdullah Çabuk, Hamit Körpınar ve Deniz Teker arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Teker, arkadaşları Çabuk ve Körpınar'ı bıçakla yaralamıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çabuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Teker tutuklanmıştı.
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