Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı

İlçede iki gündür sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kaş'ı Fethiye'ye bağlayan Kaş-Kalkan D400 kara yolu Seyrek Çakıl Plajı yakınlarında heyelan yaşandı.

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