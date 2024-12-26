Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan meydana geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan meydana geldi.
İlçede iki gündür sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kaş'ı Fethiye'ye bağlayan Kaş-Kalkan D400 kara yolu Seyrek Çakıl Plajı yakınlarında heyelan yaşandı.
Yamaçtan kopan toprak ve büyük kayalar, yolu kapladı, bariyerlerde hasar oluşturdu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden Karayolları Kaş Şube Şefliği ekipleri, çalışma yaparak yolu tekrar ulaşıma açtı.
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