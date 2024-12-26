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        Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:05
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        Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan meydana geldi.

        İlçede iki gündür sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kaş'ı Fethiye'ye bağlayan Kaş-Kalkan D400 kara yolu Seyrek Çakıl Plajı yakınlarında heyelan yaşandı.

        Yamaçtan kopan toprak ve büyük kayalar, yolu kapladı, bariyerlerde hasar oluşturdu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden Karayolları Kaş Şube Şefliği ekipleri, çalışma yaparak yolu tekrar ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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