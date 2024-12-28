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        Zehirli mantarlar ölüme kadar giden çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, zehirli mantarların akut karaciğer yetmezliği, şuur bulanıklığı ve solunum yetmezliğine neden olabildiği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:37
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        Zehirli mantarlar ölüme kadar giden çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor
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        AYŞE YILDIZ - Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, zehirli mantarların akut karaciğer yetmezliği, şuur bulanıklığı ve solunum yetmezliğine neden olabildiği uyarısında bulundu.

        Bugüne kadar çok sayıda karaciğer ameliyatı ve nakiller gerçekleştiren Aydınlı, AA muhabirine, kış ayına girilmesiyle çeşitli mantarların görülmeye başlandığını, bu dönemlerde yabani mantar tüketiminin de arttığını söyledi.

        Vatandaşların doğada mantarı bilinçsiz şekilde toplayıp, tüketebildiğine değinen Aydınlı, "En korktuğumuz, sıkıntılı olaylardan biri mantar zehirlenmeleri. Bilinmeyen mantarların toplanıp tüketilmesi çok riskli. Halkımız, 'Biz yıllardır topluyoruz. Bütün ailemiz bunu biliyor.' diyor ama sonuç itibarıyla hangi mantarın ne zamanda zehirli olabileceği net bilinmiyor." diye konuştu.

        Zehirli mantarların birçok sağlık problemine neden olduğuna dikkati çeken Aydınlı, toplanan mantarların genelde ailece tüketildiği için tüm fertlerin aynı sorunu yaşayabildiğini dile getirdi.

        - "Bir lezzet uğruna riske girmeyin"

        Aydınlı, doğada bulunan ve zehirli olmadığından emin olunmayan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Zehirli mantarlar çok ciddi şekilde akut karaciğer yetmezliğine sebep olabiliyor. Karaciğer enzimlerini bir anda yükselttiği için şuur bulanıklığına, solunum yetmezliğine sebep oluyor ve ölüme kadar gidebiliyor. Bunlar toplandığında genellikle ailecek yenildiği için yani çocuklar, anne baba, daha büyükler hepsinde karaciğer yetmezliği gelişebiliyor. Bazen aynı aileden 4-5 kişi, aynı anda ciddi akut karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalabiliyor. Birine organ bağışı gerektiğinde ailenin hiçbirinden organ alınamıyor."

        Emin olunan ya da kültür mantarının tüketilmesi gerektiği önerisinde bulunan Aydınlı, "Mantar zehirlenmesinin elbette tedavileri var. Ancak yoğun bakımda tedavi yapılabiliyor. Çok riskli ve sıkıntılı bir iş. Bence bir lezzet uğruna riske girmeyin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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