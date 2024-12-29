AGD Muratpaşa Temsilciliği "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenleyecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Muratpaşa Temsilciliği tarafından 31 Aralık'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte Mekke'nin fethinin 1394. yılı anılacak.

Programda, ezanı güzel okumada Türkiye birincisi Fatih Atay ile Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada Türkiye birincisi Mehmet Akif Arıtürk'ün katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilecek. Eğitimci Yazar Muhittin Yıldırım da Mekke'nin fethi ile ilgili konferans verecek. Sanatçı Ali Rıza Aka da ilahi ve ezgileriyle geceye renk katacak.