Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama çalışmaları sırasında ekiplerce başka bir erkeğe ait ceset bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün bazı sosyal medya hesaplarında "Bir kişinin cansız bedeni bulundu" şeklindeki ifadelerin yer aldığı paylaşımların görüldüğü belirtildi.