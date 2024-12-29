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        Antalya'da taraftar lokaline yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 21:51 Güncelleme: 29.12.2024 - 21:51
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        Antalya'da taraftar lokaline yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık'ta 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği'nde meydana gelen kurşunlama ve silahla yaralama olayı ile ilgili emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekiplerce, olayda kullanılan çalıntı plakalı aracın kiralık olduğu, olaya karışan şahısların ise Ö.E, A.Y, K.Ş. ve Ö.B. olduğu tespit edildi.

        Ekiplerce 22 Aralık'ta yakalanarak adli mercilere sevk edilen K.Ş. ve Ö.E. tutuklandı, Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Firari olarak arama çalışmaları devam eden A.Y. ise bugün yakalandı.

        Meltem Mahallesi'ndeki taraftar lokaline 20 Aralık'ta ateş açılmış, olayda bir kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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