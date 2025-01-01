Antalya'da kapanan köy okulu bakır müzesine dönüştürüldü

VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'da öğrenci bulunamaması nedeniyle 19 yıl önce kapanan köy okulu, mahalle sakinlerinin bağışlarıyla bakır müzesine dönüştürüldü.

Akseki ilçesinde Toros Dağları'nın yamacına kurulu Kuyucak Mahallesi'ndeki ilkokul, ailelerin turizme ilgi duyup şehre göç etmesiyle öğrenci bulamaması nedeniyle kapatıldı.

Köylerini turizme kazandırmak ve köyden şehre göçü engellemek isteyen mahalle muhtarı Şeref Erdoğan ve Kuyucak Yardımlaşma Derneği Başkanı Muzaffer Yüzyıl, Özer'in bakır koleksiyonunu kişisel müzeye çevirmek için kolları sıvadı.

Kaderine terk edilen okul binası yıllarca atıl bir şekilde bekledi. Bu sırada emekli olduktan sonra köyüne dönen 62 yaşındaki Taylan Özer, baba ocağındaki bakır eşyaları evinin bodrum katında sergilemeye başladı.

Yaklaşık 3 yıl önce açılışı yapılan Kuyucak Köyü Bakır Eşyalar Etnografya Müzesi'nde sergilenen 1500 parça bakır tabak, tencere, ibrik, kazan, tas, tepsi, sürahi, güğüm ve eski tarım aleti, ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkartıyor.

Müzenin tanınırlığının her geçen gün arttığını belirten Özer, "Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler müzeyi görmeye geliyor. Küçük bir mahallede böyle bir müzenin olmasının şaşkınlığını yaşıyorlar. Yöre halkının kültürel bir zenginliğe sahip çıktığını görenler mutlu oluyor." diye konuştu.

Müzeyi gezen 8 yaşındaki Duru Polat da müzedeki bakır eşyaları çok beğendiğini ifade etti.