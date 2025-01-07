Batı Akdeniz'in 2024 yılı ihracatı 2,6 milyar doları aştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar geçen yıl 2 milyar 638 milyon dolarlık ihracat yaptı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, BAİB'de düzenlediği basın toplantısında zor bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Yılın ilk aylarında ihracatta ciddi düşüş yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, 6 aydan sonra ticari heyet ziyaretleri, fuar katılımlarıyla bir önceki yılın rakamlarına ulaştıklarını kaydetti.

"Dünyanın çevresini 5 kereden fazla dolaştık. Yaklaşık 150 katılımcı firma ile 305 yabancı firmayla bin 500 civarında görüşme yaptık. Gerek rakamsal gerek işlem hacimleri olarak bölgemiz açısından zorlandığımız bir yıl oldu. Buna rağmen çok büyük kayıplar yaşamadan 2 milyar 638 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Rakamları bu seviyelerde tutabilmemizde heyet ziyaretlerinin katkısı oldu."

Çavuşoğlu, geçen yıl 18 ülkeye ticari ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

- Bölgeden 180 ülkeye ihracat

Sektörler bazında en fazla ihracatın yaş meyve ve sebzede yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, bu sektörü sırasıyla maden, ağaç ve orman ürünleri ile kimyevi maddelerin takip ettiğini bildirdi.

Geçen yıl BAİB üyesi 2 bin 599 firma tarafından 180 ülkeye satış yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "En fazla ihracat yaptığımız ülkeler bazında Almanya ilk sırada, Çin ikinci, Rusya üçüncü ve ABD dördüncü sırada yer aldı. ABD'ye yaptığımız ihracat her geçen yıl artış gösteriyor." dedi.