Finike'de AHENK projesi kapsamında okul bahçesinde fidan dikimi yapıldı

Finike ilçesinde Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında fidan dikim etkinliği yapıldı.

Hasyurt Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte, okul bahçesinde belirlenen alanlarda keçiboynuzu fidanları toprakla buluşturuldu.

Hasyurt Ortaokulu Müdürü Nurten Hoyrazlı, yaptığı açıklamada, AHENK projesi kapsamında velilerin eğitim ve öğretim sürecine dahil edilmesi için planlanan "Bir Ağaç Bir Aile" etkinliğini fidan dikimiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin oldukça faydalı olduğunu belirten Hoyrazlı, "Velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Velilerimizi aramızda daha çok görmek isteriz." dedi.