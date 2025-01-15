Aksu'da sağanak etkili oldu

İlçede sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.

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