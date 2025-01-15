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        Aksu'da sağanak etkili oldu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:55
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        Aksu'da sağanak etkili oldu
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.

        Bazı sokaklarda trafik akışının uzun süre sağlanamadığı görülürken, Serik Caddesinde sürücüler zor anlar yaşadı.

        İlçede yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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