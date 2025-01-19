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        Antalya'da "Çandır Fasulyesi Şenliği" düzenlendi

        Antalya'da, Yarbaşçandır Mahallesi'nde yetiştirilen fasulyenin tanıtımı için "Çandır Fasulyesi Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:52
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        Antalya'da "Çandır Fasulyesi Şenliği" düzenlendi
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        Antalya'da, Yarbaşçandır Mahallesi'nde yetiştirilen fasulyenin tanıtımı için "Çandır Fasulyesi Şenliği" düzenlendi.

        Konyaaltı Belediyesi ile Manavgat Belediyesinin işbirliğinde Hayatpark'ta düzenlenen festivalde katılımcılara Çandır fasulyesi ve Manavgat’ın altın susamından yapılan tahin kullanılarak yapılan piyaz ikram edildi.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yaptığı konuşmada, piyazın Antalya'nın tescilli bir ürünü olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin yemek kültürünü ve tarımsal mirasını korumak hepimizin görevidir. Bu etkinlikleri, hem kültürel mirasımızı yaşatmak ve desteklemek hem de sizlerle bir araya gelip aşımızı paylaşmak için düzenliyoruz." dedi.

        Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da Manavgat'ın altın susamlı tahini ile Konyaaltı'nın Çandır fasulyesinin birleşmesiyle ortaya eşsiz bir piyaz yemeği çıktığını kaydetti.

        Etkinlikte sahne alan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun yöresel oyunları da beğeni topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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