Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı

        Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı.

        Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İş Bankası ana sponsorluğundaki şampiyona, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlendi.

        Organizasyonda, 7-12 ve 13-18 yaş grubunda 2 bin 755'i sporcu mücadele ediyor. Şampiyona, antrenörler, hakemler ve ailelerden oluşan yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlıyor.

        Şampiyona 25 Ocak'ta ödül töreniyle sona erecek. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporcular, satranç eğitimi alacakları ve uluslararası organizasyonlarda ülkeyi temsil hakkı kazanacakları milli takım havuzuna girecek.

        TSF Başkanı Fethi Apaydın, yaptığı konuşmada, yoğun ilgi ve rekor katılımla Türkiye'nin dört bir yanından sporcu ağırladıklarını söyledi.

        Sporcu ve ailelerinin ilgisinin Türk satrancının geleceği adına umut verdiğini anlatan Apaydın, altyapıya yapılması gereken yatırımların önemini iyi bildiklerini ifade etti.

        Apaydın, şampiyonada başarı göstererek milli takım havuzuna giren sporculara, yıl boyunca eğitimler ve gelişim fırsatları sunarak onları uluslararası başarıya hazırlayacaklarını belirtti.

        Türk satrancının geleceğini daha güçlü temeller üzerine inşa edeceklerini vurgulayan Apaydın, her zaman eğitim kulüplerinin yanında olduklarını bildirdi.

        Organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Apaydın, "Gücünü çocuklarımızdan, gençlerimizden alan Türk satrancı, her geçen yıl daha da büyüyor ve geleceğe umutla bakıyor." dedi.

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise TSF ile 20 yıl önce başladıkları birlikteliğin temelinde, çocukların yaşamlarında zihinsel ve kişisel açıdan olumlu etkileri olan satrancı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Pınar, 20 gün sonra yaşamını...
        Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Pınar, 20 gün sonra yaşamını...
        Ümit Özdağ: Öcalan'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz
        Ümit Özdağ: Öcalan'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz
        Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın öldü
        Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın öldü
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Mantar meraklıları Antalya'da buluştu
        Mantar meraklıları Antalya'da buluştu
        Antalya'da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü