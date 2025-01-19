Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı

Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İş Bankası ana sponsorluğundaki şampiyona, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlendi.

Organizasyonda, 7-12 ve 13-18 yaş grubunda 2 bin 755'i sporcu mücadele ediyor. Şampiyona, antrenörler, hakemler ve ailelerden oluşan yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlıyor.

Şampiyona 25 Ocak'ta ödül töreniyle sona erecek. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporcular, satranç eğitimi alacakları ve uluslararası organizasyonlarda ülkeyi temsil hakkı kazanacakları milli takım havuzuna girecek.

TSF Başkanı Fethi Apaydın, yaptığı konuşmada, yoğun ilgi ve rekor katılımla Türkiye'nin dört bir yanından sporcu ağırladıklarını söyledi.

Sporcu ve ailelerinin ilgisinin Türk satrancının geleceği adına umut verdiğini anlatan Apaydın, altyapıya yapılması gereken yatırımların önemini iyi bildiklerini ifade etti.

Apaydın, şampiyonada başarı göstererek milli takım havuzuna giren sporculara, yıl boyunca eğitimler ve gelişim fırsatları sunarak onları uluslararası başarıya hazırlayacaklarını belirtti.

Türk satrancının geleceğini daha güçlü temeller üzerine inşa edeceklerini vurgulayan Apaydın, her zaman eğitim kulüplerinin yanında olduklarını bildirdi.

Organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Apaydın, "Gücünü çocuklarımızdan, gençlerimizden alan Türk satrancı, her geçen yıl daha da büyüyor ve geleceğe umutla bakıyor." dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise TSF ile 20 yıl önce başladıkları birlikteliğin temelinde, çocukların yaşamlarında zihinsel ve kişisel açıdan olumlu etkileri olan satrancı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.