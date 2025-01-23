POYD Başkanı Saatçioğlu'ndan meslektaşlarına "yangınlara karşı hazırlıklı olalım" çağrısı:

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, meslektaşlarına yangınlara ve doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiği yönünde hatırlatmada bulunarak, "Resmi makamlar, itfaiye ve tur operatörleri tarafından yapılan rutin kontroller bizleri rehavete sürüklememeli, kendi iç denetimlerimizi düzenli aralıklarla yaparak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz." çağrısında bulundu.

Saatçioğlu, yazılı açıklamasında, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın felaketi nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade etti.

Turizm sektörü olarak yangın güvenliğinin ne kadar kritik ve hayati bir konu olduğunu meslek hayatları boyunca defalarca deneyimlediklerini belirten Saatçioğlu, mesleği en iyi şekilde icra etmenin yanı sıra yangın güvenliği gibi hayati önlemleri almanın da sorumluluklarının bir parçası olduğunu vurguladı.

En ileri teknolojilerle donatılmış yangın güvenlik sistemlerinin insan faktörüyle birleştiğinde tam anlamıyla etkili olabileceğine dikkati çeken Saatçioğlu, şöyle devam etti:

"Sistemlerin düzenli olarak aktif şekilde denetlenmesi, bakımlarının zamanında yapılması, otel içinde rutin aktif denetimlerin, kontrollerin kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Rutin denetimlerimizi kayıt altına almanın amacı geçmişi sorgulamak ve görevlendirdiğimiz mercilerin işlerini ehliyle görevlerini yerine getirmelerini sağlamak. Yangın güvenliği bir ekip çalışmasıdır, bu nedenle personelin eğitimi ve bilinçlendirilmesi bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır."

- Düzenli aralıkla tatbikat önerisi

Saatçioğlu, yangına hızlı müdahale ve doğru önlem almanın etkili hazırlık ve eğitimle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Tüm personelin düzenli olarak 2-3 ayda bir tatbikatlarla eğitilmesinin, yangın anında ne yapacaklarını bilmelerini sağlayacağına işaret eden Saatçioğlu, yangının saati olmadığını, bu açıdan her vardiyadaki tüm çalışanların bilinçli olması gerektiğini bildirdi.