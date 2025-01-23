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        POYD Başkanı Saatçioğlu'ndan meslektaşlarına "yangınlara karşı hazırlıklı olalım" çağrısı:

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, meslektaşlarına yangınlara ve doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiği yönünde hatırlatmada bulunarak, "Resmi makamlar, itfaiye ve tur operatörleri tarafından yapılan rutin kontroller bizleri rehavete sürüklememeli, kendi iç denetimlerimizi düzenli aralıklarla yaparak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz." çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:45
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        POYD Başkanı Saatçioğlu'ndan meslektaşlarına "yangınlara karşı hazırlıklı olalım" çağrısı:
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        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, meslektaşlarına yangınlara ve doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiği yönünde hatırlatmada bulunarak, "Resmi makamlar, itfaiye ve tur operatörleri tarafından yapılan rutin kontroller bizleri rehavete sürüklememeli, kendi iç denetimlerimizi düzenli aralıklarla yaparak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz." çağrısında bulundu.

        Saatçioğlu, yazılı açıklamasında, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın felaketi nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade etti.

        Turizm sektörü olarak yangın güvenliğinin ne kadar kritik ve hayati bir konu olduğunu meslek hayatları boyunca defalarca deneyimlediklerini belirten Saatçioğlu, mesleği en iyi şekilde icra etmenin yanı sıra yangın güvenliği gibi hayati önlemleri almanın da sorumluluklarının bir parçası olduğunu vurguladı.

        En ileri teknolojilerle donatılmış yangın güvenlik sistemlerinin insan faktörüyle birleştiğinde tam anlamıyla etkili olabileceğine dikkati çeken Saatçioğlu, şöyle devam etti:

        "Sistemlerin düzenli olarak aktif şekilde denetlenmesi, bakımlarının zamanında yapılması, otel içinde rutin aktif denetimlerin, kontrollerin kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Rutin denetimlerimizi kayıt altına almanın amacı geçmişi sorgulamak ve görevlendirdiğimiz mercilerin işlerini ehliyle görevlerini yerine getirmelerini sağlamak. Yangın güvenliği bir ekip çalışmasıdır, bu nedenle personelin eğitimi ve bilinçlendirilmesi bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır."

        - Düzenli aralıkla tatbikat önerisi

        Saatçioğlu, yangına hızlı müdahale ve doğru önlem almanın etkili hazırlık ve eğitimle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

        Tüm personelin düzenli olarak 2-3 ayda bir tatbikatlarla eğitilmesinin, yangın anında ne yapacaklarını bilmelerini sağlayacağına işaret eden Saatçioğlu, yangının saati olmadığını, bu açıdan her vardiyadaki tüm çalışanların bilinçli olması gerektiğini bildirdi.

        Saatçioğlu, otelde kapsamlı ve herkes tarafından iyi anlaşılmış bir acil durum planının olmasının hayati önem taşıyacağına işaret ederek, şunları ifade etti:

        "Özellikle otomatik yangın senaryolarında hangi adımların devreye gireceği yalnızca teknik ekip ya da güvenlik müdürleri değil tüm bölüm müdürleri ve personel tarafından bilinmeli. Yeni işe başlayan personellerimizin otel tanıtımında yangın ile ilgili kapsamlı bilgilendirmek büyük önem taşıyor. Resmi makamlar, itfaiye ve tur operatörleri tarafından yapılan rutin kontroller bizleri rehavete sürüklememeli, kendi iç denetimlerimizi düzenli aralıklarla yaparak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz."

        - "Felaketleri önlemek ve minimize etmek elimizde"

        Yangın güvenliği konusundaki yatırımların, yalnızca otel altyapısını güçlendirmekle değil misafirlerin ve çalışanların güvenliğini de garanti altına alması gerektiğini belirten Saatçioğlu, bu sistemlerin de işler durumda tutulması gerektiğini hatırlattı.

        Saatçioğlu, yangın felaketlerinin önüne geçmek için yalnızca yasal gereklilikleri değil insani sorumlulukların da yerine getirilmesinin şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği olarak tüm meslektaşlarımızı, yangın güvenliği konusuna daha fazla odaklanma, sürekli sorgulama, tesislerinde gerekli önlemleri titizlikle uygulama, rutin günlük kontrolleri kayıt altına alma, oryantasyona, personel eğitimine öncelik verme konularında hassasiyet göstermelerini temenni ediyoruz. Unutmayalım ki yangının saati yoktur, her türlü modern teknolojiye sahip olsak da yangınlar her zaman olabilir. Önemli olan bilgimizi ve vicdanımızı rahatlatmak için sürekli denetlememiz, sorgulamamız, iyileştirmemiz ve bilinçli personelimizle yangına hızlı müdahale etmemiz gerekir. Felaketleri önlemek ve minimize etmek elimizde."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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