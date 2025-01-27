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        Alanya'da çakarlı aracı alkollü kullandığı tespit edilen sürücüye 147 bin lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde izinsiz çakar tertibatı bulunan aracı alkollü kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 147 bin 439 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:48
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        Alanya'da çakarlı aracı alkollü kullandığı tespit edilen sürücüye 147 bin lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde izinsiz çakar tertibatı bulunan aracı alkollü kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 147 bin 439 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu.

        Sürücüye, yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan 138 bin 172 lira, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira olmak üzere toplam 147 bin 439 lira ceza kesildi.

        Araç, 30 gün trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 7 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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