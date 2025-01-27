Alanya'da çakarlı aracı alkollü kullandığı tespit edilen sürücüye 147 bin lira ceza kesildi

Sürücüye, yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan 138 bin 172 lira, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira olmak üzere toplam 147 bin 439 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu.

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