Serik Belediyespor ve Belek Üniversitesi sponsorluk anlaşması imzaladı

Nesine.com 2.lig Kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor ile Antalya Belek Üniversitesi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Belek Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç, Belek Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Fadıl Sözen, Serik Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Balık ve Halil Demir ile Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Cenk Doğan katıldı.

İmza töreninde Serik Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Halil Deligöz, Takım kaptanı Hakan Arslan ve futbolcular da hazır bulundu.

Törende konuşan Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç, "Serik Belediyesporlu futbolcular Serik halkının umudu için yeşil sahalarda top koşturup mücadele ediyorlardı. Bundan böyle üniversitemizin akademisyenleri ve markası içinde her şehirde top koşturacaklar. Sporcuların döktüğü terin karşılığında izleyen destekleyen bir öğrenci grubu da olacak." dedi.

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin bilgi veren Belek Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Fadıl Sözen de "Halkla ilişkiler, reklam ve pazarlamanın yanında sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veriyoruz. Burada Üniversitemizin yaptığı sponsorluk anlaşmasının amacı Sosyal sorumluluk projesidir." dedi.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Cenk Doğan ise, "Belek Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olmamız bizim için mutluluk verici. Takımımız futbolcularımızın katkısı ile şampiyonluğa doğru ilerliyor. İnşallah şampiyon bitirip ilçemize kupamızı getireceğiz. Belek Üniversitesi ile biz bunu başlangıç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç ile Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Cenk Doğan arasında isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Cenk Doğan, Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.