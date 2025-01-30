Antalya'da "Kurakçıl Peyzaj ve Su Verimliliği Eğitimi" düzenlendi

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından, birliğe üye olan belediyelerin personeline yönelik "Kurakçıl Peyzaj ve Su Verimliliği Eğitimi" düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Akdeniz Belediyeler Birliği ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi işbirliğinde ​​​​​​​ASAT Toplantı Salonunda dgerçekleştirilen eğitimle yerel yönetimlerin çevresel hedeflerine katkı sunulması amaçlanıyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Kart Aktaş, iklim krizi konusunda farkındalığı arttırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin artık su fakiri bir ülke konumuna düşmeye başladığını dile getiren Aktaş, "Bu konuda da peyzaj düzenlemelerinde yerel ve doğal bitkilerin kullanılması lazım. Kurakçıl peyzaj da bu konuda büyük önem arz ediyor. Hızla artan küresel ısınma söz konusu ve tüm dünyanın bir şeyler yapması gerekiyor. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan da eğitimin önemini anlattı.