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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:10
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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

        Sömestr tatilinin sona erip okulların açılmasına rağmen Antalya sahillerinde yoğunluk devam etti.

        Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında vakit geçirdi.

        Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi güneşlendi, bazıları da denize girmeyi tercih etti.

        Sporseverler ise kürek sörfü yaptı, bisiklete bindi ve yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı.

        Bazı aileler ise sahil bandında piknik yaptı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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