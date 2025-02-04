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        Antalya'da gübre dağıtımı yapan firmalar denetleniyor

        Antalya'da üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla gübre dağıtıcı bayilerine yönelik denetim başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:40
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        Antalya'da gübre dağıtımı yapan firmalar denetleniyor
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        Antalya'da üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla gübre dağıtıcı bayilerine yönelik denetim başlatıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesi 19 ilçedeki 1600 bayi, bu hafta içinde kontrol edilecek.

        Denetimlerde bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri ile son kullanım tarihleri, satışı yasak maddeler, insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, işyerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğu gibi konulara dikkat ediliyor.

        Üreticilerin doğru bitki koruma ürünlerine ve tüketicilerin de pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla denetimler, devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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