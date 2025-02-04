TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Antalya Teknokent'i ziyaret etti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'i ziyaret etti.

Akdeniz Üniverstesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ile bir araya gelen Demiroğlu, Antalya Teknokentte yürütülen projeler ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

TUSAŞ Antalya Yerleşkesi Müdürü Mensur Tahiroviç'in de katıldığı ziyarette, Antalya Teknokent TUSAŞ Milli Muharip Uçak KAAN Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nde yürütülen projeler ile milli muharip uçak KAAN'ın geliştirilmesi sürecinde Antalya Teknokent'in üstlendiği rol ve merkezin savunma sanayine sağladığı katkılar değerlendirildi.

Toplantıda Antalya Teknoloji Vadisi projesine de değinildi. Antalya Teknokent'in sahip olduğu güçlü altyapı ve yenilikçi ekosistem çerçevesinde, TUSAŞ'ın bölgede gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Demiroğlu, Antalya Teknokent'in sunduğu olanakların savunma sanayi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yavuz da Teknokent'in savunma sanayi sektöründeki işbirliklerini artırmaya ve yeni yatırımları teşvik etmeye devam edeceğini kaydetti.