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        Antalya'da kafasına iş makinesinin kepçesi çarpan işçi öldü

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kafasına iş makinesinin kepçesi çarpan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:05
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        Antalya'da kafasına iş makinesinin kepçesi çarpan işçi öldü
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        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kafasına iş makinesinin kepçesi çarpan işçi hayatını kaybetti.

        Kepçe operatörü E.D. (28) ve işçi Ömer Fişne (28), Rasih Kaplan Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki elektrik kablolarının yeraltına alınmasıyla ilgili çalışma yapmaya başladı.

        Bu sırada E.D'nin kullandı iş makinesinin kepçesi Fişne'nin kafasına çarptı.

        Fişne'nin yaralandığı olay sebebiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Fişne, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili E.D. ve arazi çalışmalarından sorumlu personel M.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kepçeyi kullanan E.D'nin iş makinesi operatörlük belgesinin bulunmadığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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