Antalya'da kafasına iş makinesinin kepçesi çarpan işçi öldü

Olayla ilgili E.D. ve arazi çalışmalarından sorumlu personel M.A. gözaltına alındı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Fişne, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fişne'nin yaralandığı olay sebebiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kepçe operatörü E.D. (28) ve işçi Ömer Fişne (28), Rasih Kaplan Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki elektrik kablolarının yeraltına alınmasıyla ilgili çalışma yapmaya başladı.

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