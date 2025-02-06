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        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu'dan, Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatılması kararına tepki

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatılması yönünde alınan karardan rahatsız olduklarını belirterek, fakültenin kapatılmaması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:44
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        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu'dan, Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatılması kararına tepki
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        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatılması yönünde alınan karardan rahatsız olduklarını belirterek, fakültenin kapatılmaması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatılması kararıyla ilgili konuşan Avcıoğlu, fakültenin kapanmaması için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

        Fakültenin kapatılma kararının kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden olduğunu dile getiren Avcıoğlu, "Bu fakültemizin kapatılması kararı bizleri derinden üzmüştür. Kumluca Eğitim Vakfı olarak yargı yoluna başvuracağız. Fakültenin kapatılma gerekçesi olarak gösterilen staj imkanı ve diğer eksikliklerle ilgili gerekli alt yapı çalışmalarını kurumlarla ortaklaşa takip ederek giderme yolunda adımlar atacağız. Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) kapatma kararını geri çekmesi için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde her türlü çalışmayı yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

        Konuyla ilgili Kumluca Belediyesi, sivil toplum örgütü ve ilgili kurumların iş birliği içinde hareket ettiğini vurgulayan Avcıoğlu, ilçenin fakülte alanındaki gelişiminin sürmesi için gerekli mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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