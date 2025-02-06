Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Dumanı fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pembelik Mahallesi'nde Cevriye Doğan'a (75) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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