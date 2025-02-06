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        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:53 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:00
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        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Pembelik Mahallesi'nde Cevriye Doğan'a (75) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan Doğan'ı kurtarıp yangını kısa sürede söndürdü.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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