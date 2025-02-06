Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:GAİNPark
Hakemler: Burak Olcar, Emir Eray Eyisoy, Salih Burak Demirel
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Aliti (Dk. 62 Richard), Nejdet Nezir Bilin, Fatih Aksoy (Dk. 46 Lima), Bera Çeken (Dk.62 Hadergjonaj), Makouta (Dk. 62 Efecan Karaca), Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Augusto( Dk 83 Hüseyin Şen), Arda Usluoğlu
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin (Dk. 82 Furkan Akyüz), Muhammed Mert (Dk.77 Tuğbey Akgün), Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Emir Tintiş, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 46 Ulaş Oktay Yıldız), Arda İbrahim Akgün (Dk. 78 Yiğit Can Korkmaz), Tarık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan (Dk. 46 Emirhan Parmaksız), Ahmet Sivri
Sarı kartlar: Dk. 6 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 65 Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 74 Lima (Corendon Alanyaspor)
Goller: Dk. 7 Arda Usluoğlu, Dk. 24 Anıl Yiğit Çınar (Kendi kalesine), Dk. 26 Bera Çeken, Dk. 67 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk.40 Barış Kalaycı (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
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