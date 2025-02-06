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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:36 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:36
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:GAİNPark

        Hakemler: Burak Olcar, Emir Eray Eyisoy, Salih Burak Demirel

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Aliti (Dk. 62 Richard), Nejdet Nezir Bilin, Fatih Aksoy (Dk. 46 Lima), Bera Çeken (Dk.62 Hadergjonaj), Makouta (Dk. 62 Efecan Karaca), Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Augusto( Dk 83 Hüseyin Şen), Arda Usluoğlu

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin (Dk. 82 Furkan Akyüz), Muhammed Mert (Dk.77 Tuğbey Akgün), Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Emir Tintiş, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 46 Ulaş Oktay Yıldız), Arda İbrahim Akgün (Dk. 78 Yiğit Can Korkmaz), Tarık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan (Dk. 46 Emirhan Parmaksız), Ahmet Sivri

        Sarı kartlar: Dk. 6 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 65 Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 74 Lima (Corendon Alanyaspor)

        Goller: Dk. 7 Arda Usluoğlu, Dk. 24 Anıl Yiğit Çınar (Kendi kalesine), Dk. 26 Bera Çeken, Dk. 67 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk.40 Barış Kalaycı (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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