Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 23:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.

        Ekipler, yasa dışı para transfer etmek isteyen yerli ve yabancıların K.A, A.K. ve D.C'nin işlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına geldiklerini, para aktarımının "Hawala" adı verilen yöntemle gerçekleştirildiğini belirledi.

        Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin yasa dışı para transferinden yaklaşık yüzde 5 komisyon aldıkları tespit edildi.

        Geçen yıl nisan ayından bu yana jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alınan 17 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirlerinden çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı saptandı.

        Şüphelilerin yaklaşık 20 milyar Türk lirasını yasa dışı yöntemle gönderdikleri, transfer işlemi üzerinden komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri anlaşıldı.

        Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla suç örgütüne yönelik operasyonda kuyumcu ve döviz bürolarının sahipleri K.A., A.K. ve D.C. ile 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        20 milyar TL'lik yası dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış...
        20 milyar TL'lik yası dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış...
        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu'dan, Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatı...
        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu'dan, Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatı...
        Antalya'da orman yangını (3)
        Antalya'da orman yangını (3)
        GÜNCELLEME 1- Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 1- Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı