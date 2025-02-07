Kumluca'da pazar yeri için kura çekimi yapıldı
–Kumluca'da yeni yapılan pazar yerinde açıkta kalan esnaf için yeniden kura çekimi yapıldığı bildirildi.
–Kumluca'da yeni yapılan pazar yerinde açıkta kalan esnaf için yeniden kura çekimi yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, pazar yeri için daha önce gerçekleştirilen kura çekiminde yer bulamayan pazarcı esnafı için belediye encümen kararıyla, açıkta kalan pazar alanları sebze ve meyve satış yeri olarak düzenlendi.
Açıkta kalan pazarcı esnafının yeni yerleri kura ile belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, pazar yerinin değiştirilmesi sonucu pazarcı esnafını mağdur etmeden yerleşimlerini sağladıklarını belirtti.
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