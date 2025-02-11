Futgolfte hedef ilk 5 ülke arasına girmek

SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Baş, Türkiye'nin birkaç sene içerisinde futgolfte ilk 5 ülke arasına girebileceğini söyledi.

Levent Baş, 2025 yılı futgolf sezonunun açılış turnuvası için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da Arjantin'de başlayan daha sonra dünyaya yayılan futgolfün, golf kurallarıyla oynandığını ifade etti.

Futgolfte golf topu yerine futbol topunun, sopa yerine de bacakların kullanıldığını vurgulayan Baş, saha deliklerinin de futbol topuna uygun bir şekilde büyük olduğunu dile getirdi.

Futgolfü ilk kez 2013 yılında internette araştırma yaparken gördüğünü, ardından bu sporu Türkiye'ye getirebilmek adına kurucularıyla temasa geçtiğini anlatan Baş, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelmesi 2016'yı buldu. Başlangıçta Volkan Okandar ve Faruk Pazarcı ile derneği kurduk. Futgolfün liglerini başlattık ve büyümeye devam etti. Şu anda 250 civarında oyuncu var. Bunların yarısı lisanslı, yarısı arada bir gelen oyuncular. Futgolf gitgide büyüyor. Şimdi özellikle Ataşehir Golf Kulüp'te futgolfün başlamasıyla İstanbul'dan çok oyuncu katılmaya başladı. Burada en kritik yer Antalya. Futgolf, Antalya'da büyürse, sporcu sayısı da çok artar. Şu anda Antalya, Ankara, Bodrum, İzmir ve İstanbul'da sahalarımız var."

- "Türkiye'de hızla büyüyeceğini düşünüyoruz"

Baş, futgolfün 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin oynayabileceği, koşmanın olmadığı ve herkesin topunu alıp başlayabileceği bir spor olduğunu vurguladı.

Yeni gelen sponsorlarla futgolfün büyümeye başladığını ifade eden Baş, "Eski futbolcular, futbol camiasından insanlar çok fazla ilgi göstermeye başladı. Dünyada da birçok eski futbolcu, ünlü isim liglerde oynamaya başladı. 70 yaşına kadar çok rahatlıkla oynanabilecek bir spor, dolayısıyla da önü çok açık. Dünyada çok daha fazla ilgi görüyor. Amerika'da 10 binden fazla futbolcu var. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu oyun oynanıyor. Dolayısıyla da bu sporun Türkiye'de hızla büyüyeceğini düşünüyoruz. Biz de sporu büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.