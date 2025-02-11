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        Futgolfte hedef ilk 5 ülke arasına girmek

        SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Baş, Türkiye'nin birkaç sene içerisinde futgolfte ilk 5 ülke arasına girebileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:10
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        Futgolfte hedef ilk 5 ülke arasına girmek
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        SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Baş, Türkiye'nin birkaç sene içerisinde futgolfte ilk 5 ülke arasına girebileceğini söyledi.

        Levent Baş, 2025 yılı futgolf sezonunun açılış turnuvası için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da Arjantin'de başlayan daha sonra dünyaya yayılan futgolfün, golf kurallarıyla oynandığını ifade etti.

        Futgolfte golf topu yerine futbol topunun, sopa yerine de bacakların kullanıldığını vurgulayan Baş, saha deliklerinin de futbol topuna uygun bir şekilde büyük olduğunu dile getirdi.

        Futgolfü ilk kez 2013 yılında internette araştırma yaparken gördüğünü, ardından bu sporu Türkiye'ye getirebilmek adına kurucularıyla temasa geçtiğini anlatan Baş, şöyle konuştu:

        "Türkiye'ye gelmesi 2016'yı buldu. Başlangıçta Volkan Okandar ve Faruk Pazarcı ile derneği kurduk. Futgolfün liglerini başlattık ve büyümeye devam etti. Şu anda 250 civarında oyuncu var. Bunların yarısı lisanslı, yarısı arada bir gelen oyuncular. Futgolf gitgide büyüyor. Şimdi özellikle Ataşehir Golf Kulüp'te futgolfün başlamasıyla İstanbul'dan çok oyuncu katılmaya başladı. Burada en kritik yer Antalya. Futgolf, Antalya'da büyürse, sporcu sayısı da çok artar. Şu anda Antalya, Ankara, Bodrum, İzmir ve İstanbul'da sahalarımız var."

        - "Türkiye'de hızla büyüyeceğini düşünüyoruz"

        Baş, futgolfün 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin oynayabileceği, koşmanın olmadığı ve herkesin topunu alıp başlayabileceği bir spor olduğunu vurguladı.

        Yeni gelen sponsorlarla futgolfün büyümeye başladığını ifade eden Baş, "Eski futbolcular, futbol camiasından insanlar çok fazla ilgi göstermeye başladı. Dünyada da birçok eski futbolcu, ünlü isim liglerde oynamaya başladı. 70 yaşına kadar çok rahatlıkla oynanabilecek bir spor, dolayısıyla da önü çok açık. Dünyada çok daha fazla ilgi görüyor. Amerika'da 10 binden fazla futbolcu var. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu oyun oynanıyor. Dolayısıyla da bu sporun Türkiye'de hızla büyüyeceğini düşünüyoruz. Biz de sporu büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Antalya'daki tesisler hiçbir yerde yok"

        Futgolfün spor turizmine de büyük katkı yapacağına inandıklarını söyleyen Baş, özellikle Antalya bölgesinin iklimiyle bunun için çok iyi bir bölge olduğunu belirtti.

        Yıl içerisinde birçok yabancı ülkede turnuvalar oynandığını aktaran Baş, ancak aralık, ocak ve şubat aylarındaki soğuk havadan dolayı dünyada çok az yerde futgolf oynanma potansiyeli olduğunu dile getirdi.

        Baş, Antalya'da aralık ve şubat aylarını içine alan dönemlerde dünya çapında turnuvalar düzenleyerek, turist çekmek amaçlarının olduğunu dile getirerek, "Antalya'daki tesisler hiçbir yerde yok. Buraya futgolf turları başladı. Buraya gelip, gören insanlar paket turlar almaya başladı. Hem ailesiyle tatil yapıyor hem de futgolfünü oynuyor. Böyle böyle spor turizmine ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Gelecek yıllarda Türkiye'de Şampiyonlar Ligi tarzında özel turnuvalar da yapmayı düşündüklerini vurgulayan Baş, "Türkiye'nin futgolfte dünyada ilk 5 ülke arasına birkaç sene içinde gireceğini düşünüyorum." dedi.

        Antalya'da geçen yılın aralık ayında Futgolf Avrupa Şampiyonası'nı düzenlediklerini anımsatan Baş, yapılan organizasyonun herkes tarafından beğenilmesi üzerine gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasına talip olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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