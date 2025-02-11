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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü Konseri" verecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) "Sevgililer Günü Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:18
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü Konseri" verecek
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) "Sevgililer Günü Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 14 Şubat saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği konserde, Seran Bilgi solist olarak sahne alacak.

        Sanatçıya, piyanoda Devrim Demir Yeşilpınar, gitarda Eray Akar, kontrbasta Ekin Bilgin ve davulda Burak Bulut eşlik edecek.

        Konserde, Latin, caz ve pop müziğin sevilen Türkçe ve yabancı parçalarından oluşan renkli bir repertuvar seslendirilecek. ​​​​​

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