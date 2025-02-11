Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü Konseri" verecek

Konserde, Latin, caz ve pop müziğin sevilen Türkçe ve yabancı parçalarından oluşan renkli bir repertuvar seslendirilecek. ​​​​​

Sanatçıya, piyanoda Devrim Demir Yeşilpınar, gitarda Eray Akar, kontrbasta Ekin Bilgin ve davulda Burak Bulut eşlik edecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 14 Şubat saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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