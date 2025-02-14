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        Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları Antalya'da başladı

        Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:54
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        Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları Antalya'da başladı
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        Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları, Antalya'da başladı.

        Prolog yarışı ile başlayan organizasyonda, sporcular bireysel performanslarını sergiledi. 2,6 kilometrelik özel parkurda tur atan sporcular, zamana karşı mücadele verdi.

        Yarın gerçekleştirilecek yol yarışının sıralamasına etkisi olan yarışta birinciliği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Burak Abay, ikinciliği aynı kulüpten Samet Bulut, üçüncülüğü Spor Toto Continental Takımı'ndan Ahmet Örken elde etti.

        İlk gün gerçekleşen etabın ardından Tour Of Pedalia'nın mavi mayosu Burak Abay'ın, "en genç sporcu mayosu" olan beyaz mayo Kazakistan'ın Team Vino Takımı'ndan Mikail Podlojni'nin oldu.

        Yarın 140 kilometrelik yol yarışı ile devam edecek Tour Of Pedalia, 16 Şubat Pazar günü sona erecek. ​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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