Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları, Antalya'da başladı.

Yarın 140 kilometrelik yol yarışı ile devam edecek Tour Of Pedalia, 16 Şubat Pazar günü sona erecek. ​​​​​​​

İlk gün gerçekleşen etabın ardından Tour Of Pedalia'nın mavi mayosu Burak Abay'ın, "en genç sporcu mayosu" olan beyaz mayo Kazakistan'ın Team Vino Takımı'ndan Mikail Podlojni'nin oldu.

Yarın gerçekleştirilecek yol yarışının sıralamasına etkisi olan yarışta birinciliği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Burak Abay, ikinciliği aynı kulüpten Samet Bulut, üçüncülüğü Spor Toto Continental Takımı'ndan Ahmet Örken elde etti.

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