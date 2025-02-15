Yaşamını yitiren "Kahtalı Mıçe" için Antalya'da tören düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmış, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.

Kahtalı’nın kaldığı otelde çalışan Hasibe Ortak ise Kahtalı'yı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını belirterek, son dönemde sanatçının ağır bir rahatsızlık geçirdiğini dile getirdi.

Törende konuşan Böcek, Kahtalı’nın vatan sevdalısı, kıymetli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Mustafa Kahtalı için Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı’nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kahtalı’nın kızı, hemşehrileri ve sevenleri katıldı.

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Antalya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

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