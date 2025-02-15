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        Yaşamını yitiren "Kahtalı Mıçe" için Antalya'da tören düzenlendi

        "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Antalya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:27
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        Yaşamını yitiren "Kahtalı Mıçe" için Antalya'da tören düzenlendi
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        "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Antalya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

        Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören 74 yaşındaki Kahtalı, gece geç saatlerde özel hastanede hayatını kaybetti.

        Mustafa Kahtalı için Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı’nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kahtalı’nın kızı, hemşehrileri ve sevenleri katıldı.

        Törende konuşan Böcek, Kahtalı’nın vatan sevdalısı, kıymetli bir sanatçı olduğunu söyledi.

        Kahtalı’nın kaldığı otelde çalışan Hasibe Ortak ise Kahtalı'yı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını belirterek, son dönemde sanatçının ağır bir rahatsızlık geçirdiğini dile getirdi.

        Sanatçının cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Adıyaman’a gönderildi.

        Mustafa Kahtalı'nın, yarın isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenecek anma programından sonra öğle namazını müteakip toprağa verilmesi bekleniyor.

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmış, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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