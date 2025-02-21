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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:14
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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
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        Antalya’nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Hazal Hatılcık (16) idaresindeki 07 BCR 946 plakalı motosiklet Karadayı Mahallesi'nde Murat Şimşek'in kullandığı 63 AAU 491 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralana motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplekince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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