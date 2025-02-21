Antalya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya’nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hazal Hatılcık (16) idaresindeki 07 BCR 946 plakalı motosiklet Karadayı Mahallesi'nde Murat Şimşek'in kullandığı 63 AAU 491 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralana motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplekince gözaltına alındı.
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