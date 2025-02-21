Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Akseki ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya’nın Akseki ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Akşahap Mahallesi’ndeki müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili jandarma soruşturma ekipleri başlattı.
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