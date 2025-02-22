Antalya'da "Ekşi Maya Çalıştayı" düzenlenecek

Antalya'nın Kemer ilçesinde "Ekşi Maya Çalıştayı" yapılacak.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilecek çalıştayda, ekşi maya, buğday ve ekmek konusunda uzman 34 meslek profesyoneli bir araya gelecek ve deneyimlerini paylaşacak.

Buğday Çemberi Kolektifi ve Bread&Lore tarafından düzenlenecek etkinlikte, meslek profesyonelleri "Anadolu’nun Maya Mirası: Ekşi Mayanın Köklü Tarihi", "Türkiye’de Artizan Fırıncılık: Ekşi Mayanın ve Mikro Fırının Yükselişi", "Şeflerin Ekşi Maya Serüveni ve Mutfaklarda Yeni Yaklaşımlar", "Atalık Buğdayların Hikayesi: Tarımda Zorluklar ve Güncel Durum", "Ekşi Maya Herkes için: Ulaşılabilirlik - Sürdürülebilirlik ve Pazar Dinamikleri", "Teknoloji ve Ekşi Maya: Geleceğe Bakış" ve "Gerçek Buğdayın Peşinde: Ekonomik Katma Değerin Şifresi" başlıklı oturumlar düzenleyecek.

Çalıştay, 24 Şubat'ta düzenlenecek.