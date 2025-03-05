AK Parti Milletvekili Çokal'dan sahipsiz köpeklerin terapi köpeği olarak kullanılmasına ilişkin açıklama

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, "Sokak Köpeklerini Eğitiyoruz, Hastalarımızı Tedavi Ediyoruz" projesi kapsamında sahipsiz köpeklerin özel eğitimlerle terapi köpeği olarak kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Çokal, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Eda Küçüktülü ve ekibinin çalışmaları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında 10 sahipsiz köpeğin özel eğitimlerden geçirilerek terapi köpeği olarak kullanılmasını değerlendirdi.

Sahipsiz hayvanların bir sorun değil, doğru yönlendirildiğinde insan sağlığına doğrudan katkı sunan birer değer olabileceğini belirten Çokal, hayvanların insanların can dostu olduğunu vurguladı.

Bu çalışmanın bilimle vicdanın birleştiği bir örnek olduğuna dikkati çeken Vural, "Tedavi sürecinde yalnızca ilaçların değil, sevginin ve dostluğun da iyileştirici gücü olduğunu bir kez daha görüyoruz. Başta can dostlarımız köpekler olmak üzere, sokak hayvanlarının sorun olmaktan çıkarılıp, insanlığa sağlık yönünden de doğrudan etki edecek bu ve benzeri çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.