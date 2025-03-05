Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AK Parti Milletvekili Çokal'dan sahipsiz köpeklerin terapi köpeği olarak kullanılmasına ilişkin açıklama

        AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, "Sokak Köpeklerini Eğitiyoruz, Hastalarımızı Tedavi Ediyoruz" projesi kapsamında sahipsiz köpeklerin özel eğitimlerle terapi köpeği olarak kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Milletvekili Çokal'dan sahipsiz köpeklerin terapi köpeği olarak kullanılmasına ilişkin açıklama
        ABONE OL

        AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, "Sokak Köpeklerini Eğitiyoruz, Hastalarımızı Tedavi Ediyoruz" projesi kapsamında sahipsiz köpeklerin özel eğitimlerle terapi köpeği olarak kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Çokal, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Eda Küçüktülü ve ekibinin çalışmaları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında 10 sahipsiz köpeğin özel eğitimlerden geçirilerek terapi köpeği olarak kullanılmasını değerlendirdi.

        Sahipsiz hayvanların bir sorun değil, doğru yönlendirildiğinde insan sağlığına doğrudan katkı sunan birer değer olabileceğini belirten Çokal, hayvanların insanların can dostu olduğunu vurguladı.

        Bu çalışmanın bilimle vicdanın birleştiği bir örnek olduğuna dikkati çeken Vural, "Tedavi sürecinde yalnızca ilaçların değil, sevginin ve dostluğun da iyileştirici gücü olduğunu bir kez daha görüyoruz. Başta can dostlarımız köpekler olmak üzere, sokak hayvanlarının sorun olmaktan çıkarılıp, insanlığa sağlık yönünden de doğrudan etki edecek bu ve benzeri çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Başkan Böcek'ten Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yıl dönümü mesajı
        Başkan Böcek'ten Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yıl dönümü mesajı
        Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da çocuklara yelken eğitimi verilecek
        Antalya'da çocuklara yelken eğitimi verilecek
        Antalya'da 2 koruyucu aile 4 kardeşe sıcak yuva oldu
        Antalya'da 2 koruyucu aile 4 kardeşe sıcak yuva oldu
        Balkondan düşen Metehan, iyileşip, okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istiyo...
        Balkondan düşen Metehan, iyileşip, okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istiyo...
        Patara'nın simgesi kent kapısından yüzyıllar sonra yeniden su akacak
        Patara'nın simgesi kent kapısından yüzyıllar sonra yeniden su akacak