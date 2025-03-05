Antalya'da hakkında 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, Konaklı Mahallesi'ndeki adreste hakkında kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezası olan ve 19 suçtan 8 yıldır aranan E.G'yi yakaladı.

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

–Antalya'nın Alanya ilçesinde, 19 suçtan 8 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

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