Alanya'da öğrenciler tarihi mekanlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak klip hazırladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ortaokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında, tarihi ve simgesel alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdikleri bir klip hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ve Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu'ndan 300 öğrencinin katılımıyla, "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temasıyla kentin tarihi mekanlarında İstiklal Marşı okundu.

Asker ve yöresel kıyafet giyen öğrenciler, Alanya Kalesi, Tersane ve Kızılkule gibi tarihi yerlerde seslendirdiği İstiklal Marşı'nı videoya kaydetti. Klip haline getirilen çalışma, sosyal medyadan yayınlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, gazetecilere, öğrencilerin, etkinlikte milli şair Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını, bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmanın bir aylık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "Bu eşsiz marşın her kıtasını, her dizini kalbinin derinliklerinde hissederek çalışmalarda yer alan öğrencilerimiz mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini, ilelebet muhafaza edeceğinin teminatını bizlere vermiş olduğunu gördük." dedi.