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        İhracatçılar, Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması halinde ihracatın artmasını öngörüyor

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasının bölgenin ihracatına da olumlu yönde yansıyacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:54
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        İhracatçılar, Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması halinde ihracatın artmasını öngörüyor
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        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasının bölgenin ihracatına da olumlu yönde yansıyacağını belirtti.

        Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın bölgenin önemli pazarlarından olduğunu kaydetti. İki ülke arasında çıkan savaş nedeniyle bu iki pazara satışlarda düşüş yaşadıklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

        "İhracatın dışında bir insan olarak tabii ki savaşın bitmesini ve dünyanın hiç bir yerinde savaş olmamasını isteriz. Maalesef bu iki pazarda yaşanan gerginlik bölgemizin ihracatına da olumsuz yönde yansıdı. Şu anda iki pazardaki ihracat arttı, hatta Ukrayna ilk sıralara yükseldi. Barışın sağlanması durumunda bölgenin bu ülkelere ihracatı da daha da artacaktır. Özellikle inşaat sektöründe önemli gelişmeler olacaktır."

        Ümit Mirza Çavuşoğlu, Suriye'de de bir an önce güvenliğin ve huzurun sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

        Suriye'nin Orta Doğu ülkelerine ulaşmada önemli rol oynayacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Orta Doğu ülkelerine lojistik açıdan ulaşmakta zorlanıyoruz. Suriye'de beklenen ortam sağlanırsa Orta Doğu ülkelerine ulaşmamız çok kolay olacak ve ihracatımız da artacaktır." diye konuştu.

        Çavuşoğlu, ihracatta yaşadıkları sıkıntılardan birinin sınır kapılarındaki yoğunluk olduğunu ifade etti. Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda bunu yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Denizden Romanya'da Köstence Limanı'na ulaşmak için bir çalışmamız var. Liman işletmesi ile temas kurduk. Mayısta bir ziyaretimiz olacak. Bir laboratuvar kurulmasını istedik, kurulumu başladı. Akreditasyon işlemleri yıl sonunu bulacak. Yıl sonunda biterse tırları gemi ile bu limana göndereceğiz. Onların hedefi günlük 300 tır geçirmek. Bu bizim için yeterlidir."

        Bölge ihracatının artırılması yönünde BAİB olarak önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, özellikle alternatif pazarlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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