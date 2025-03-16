Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 8 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

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