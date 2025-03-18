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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:50
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Antalya'da Uncalı Şehitliği'nde şehitleri anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Vali Hulusi Şahin, şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra askeri erkan ve beraberindekilerle şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

        Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlıkların asla unutulmayacağını belirterek, bu kutsal emanetin birlik ve beraberlik içinde yaşatılacağını kaydetti.

        Şehitlerin canları pahasına koruduğu vatanın emin ellerde olduğunu dile getiren Şahin, ay yıldızlı bayrağın gökyüzünde dalgalanmaya devam edeceğini söyledi. Şahin, "Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

        Anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle devam etti. Açılış konuşmalarının ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

        Program, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "İlelebet" adlı gösteri ile sona erdi.

        - Muğla

        Muğla'da ise Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

        Törene, Vali İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, törende yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemini anlattı. Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Akbıyık, beraberindekilerle Muğla'daki şehitlikleri ziyaret ederek, dua etti.

        Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda da anma programı gerçekleştirildi.

        - Isparta

        Isparta Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.

        Törende Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Merdin Kışkan ve Belediye Başkanvekili Musa Macit çelenk sundu.

        Şehit mezarlığına karanfil bırakılmasının ve dua edilmesinin ardından Şehit Aileleri Derneği ziyaret edildi.

        - Burdur

        Burdur'daki törende şehitlikteki anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

        Şehitlik Özel Defteri'ni imzalayan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Çanakkale Savaşı'nın tarihte silinmez izler bıraktığını, milletin kaderini derinden etkilediğini, deniz ve kara savaşında kazanılan zaferlerin bugünlere uzanan sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

        18 Mart'ın, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu, cesaretini ve fedakarlığını tüm dünyaya gösterdiği gün olduğunu vurgulayan Bilgihan, "Bugün bizlere düşen büyük görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde Çanakkale Zaferi'nin verdiği ilham ve şuurla aynı inanç ve azimle sahip çıkarak korumak ve yüceltmektir." dedi.

        Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehitlikteki törenin ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda anma programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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