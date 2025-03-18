18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Antalya'da Uncalı Şehitliği'nde şehitleri anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Vali Hulusi Şahin, şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra askeri erkan ve beraberindekilerle şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlıkların asla unutulmayacağını belirterek, bu kutsal emanetin birlik ve beraberlik içinde yaşatılacağını kaydetti.

Şehitlerin canları pahasına koruduğu vatanın emin ellerde olduğunu dile getiren Şahin, ay yıldızlı bayrağın gökyüzünde dalgalanmaya devam edeceğini söyledi. Şahin, "Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle devam etti. Açılış konuşmalarının ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Program, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "İlelebet" adlı gösteri ile sona erdi.

- Muğla

Muğla'da ise Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törene, Vali İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.