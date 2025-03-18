Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin 600 lira çıktı

Bu kapsamda, Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekiplerince dilencilik yaptığı belirlenen kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

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