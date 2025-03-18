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        Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin 600 lira çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekiplerince dilencilik yaptığı belirlenen kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:05 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:16
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        Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin 600 lira çıktı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekiplerince dilencilik yaptığı belirlenen kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

        Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

        Zabıta ekiplerince paraya el konulurken, kadına Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı.

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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