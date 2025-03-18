Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulu yapıldı

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, takımlarının Trendyol Süper Lig'de 33 puanla 12'nci sırada olduğunu belirterek, "Emre Belözoğlu, teknik ekip ve takımımıza güveniyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulu yapıldı
        ABONE OL

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, takımlarının Trendyol Süper Lig'de 33 puanla 12'nci sırada olduğunu belirterek, "Emre Belözoğlu, teknik ekip ve takımımıza güveniyoruz." dedi.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda, kulübün mali durumu, ticari faaliyetleri ile gelir ve gider bilançosu değerlendirildi.

        Antalyaspor Başkanı Boztepe, burada yaptığı konuşmada, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemiyle ilgili mali bilançonun sunulduğunu belirterek, onların ibrazını yaptıklarını söyledi.

        Ağustosta 2024-2025 yılı için mali genel kurul olacağını anlatan Boztepe, zorlu bir süreci yönetmeye çalıştıklarını, bundan önceki süreçte bir kuruş gelirin olmadığını ifade etti.

        Tüm gelirlerin temlik altında olduğunu dile getiren Boztepe, "Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum Antalyaspor AŞ'nin kuruş geliri yok. Daha öncesinde hafriyat geliri varsa ki biz bu gelire de dahil olmadık. Şu anda zaten iptali gerçekleşti, bu çok büyük bir kayıptır Antalyaspor için. Bu süreçlerin kaybolması kişisel hırsların ve kavgaların camiaya verdiği çok büyük kayıptır." diye konuştu.

        Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Boztepe, ligde tehlikeli durumda olduklarını ifade etti. En güvenilir ve hızlı şekilde 40 puana ulaşıp limana yanaşmak istediklerini vurgulayan Boztepe, şunları kaydetti:

        "Bu durumda oyuncu kaybetme lüksümüz yok. Oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. Yöneticilerimizin kendi çabasıyla kulübümüz ayakta duruyor, tutunmaya çalışıyor. Kulübü limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Camiamız için önümüzdeki maçların önemi çok büyük. Alanyaspor ve Samsunspor maçları içerdeki maçlar çok önemli, herkesten destek istiyorum. Henüz güvenli limana, güvenli bölgeye yanaşmadık. Taraftarımızın, sizlerin hepimizin iç içe olması gerekiyor. Güvenli bölgeye yanaşalım, ondan sonra bizi tefe tutun, büyük hissedarlarımız olarak tekrar gelin inceleyin. Her şey şeffaf, önümüz açık, tüm muhasebemiz açık. Kim gelirse gelsin bilançoları defterleri inceleyebilir. 33 puanla 12. sıradayız. Önümüzdeki maçlar çok önemli, puana dönüşmesi gereken maçlar. Emre Belözoğlu, teknik ekip ve takımımıza güveniyoruz."

        Toplantıda, 1 Haziran 2023 ve 31 Mayıs 2024 dönemi net zararının 937 milyon 571 bin 918 lira olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin 600 lira çıktı
        Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin 600 lira çıktı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Antalya'da şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı ve...
        Antalya'da şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı ve...
        Kaş'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kaş'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası başladı
        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası başladı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü